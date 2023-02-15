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Haberler Galeri Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:05

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelelerinin başlamasıyla birlikte aratılır oldu. Ulusal liglerinin güçlü iki takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için birbirleriyle yarışacak. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, "Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı bir ay boyunca devam edecek. Peki, Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? İşte Borussia Dortmund Chelsea canlı izle ekranı

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

Şampiyonlar Ligi son 16 Borussia Dortmund Chelsea maçı hakkında araştırmalar başladı. Bu akşam oynanacak maçla birlikte son 16 turu başlarken, turnuvanın favorilerinden iki ekip çok erken bir şekilde eşleşmiş oldu. İşte Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle ekranı

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

BORUSSIA DORTMUND CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi bu akşam saat 23.00'da oynanacak.

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Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Reus, Brandt; Haller

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

Chelsea:

Arrizabalaga; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell; Loftus-Cheek, Fernandez; Mount, Felix, Mudryk; Havertz

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