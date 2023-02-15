Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle yayın ekranı

Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:05

Borussia Dortmund Chelsea maçı canlı izle ekranı Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelelerinin başlamasıyla birlikte aratılır oldu. Ulusal liglerinin güçlü iki takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için birbirleriyle yarışacak. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler, "Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 heyecanı bir ay boyunca devam edecek. Peki, Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda? İşte Borussia Dortmund Chelsea canlı izle ekranı