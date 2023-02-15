Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 15.02.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 06:27

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Borussia Dortmund ile Chelsea yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşacak olan 2 takım ilk maçta galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı yayında izlemek ve saat detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Borussia Dortmund-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Chelsea maçı canlı yayın ve saat bilgileri.