Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 06:27

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları kapsamında Borussia Dortmund ile Chelsea yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Devler Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşacak olan 2 takım ilk maçta galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı yayında izlemek ve saat detaylarını öğrenmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Borussia Dortmund-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Chelsea maçı canlı yayın ve saat bilgileri.

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahaya çıkıyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler yoğun olarak Borussia Dortmund-Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Borussia Dortmund-Chelsea maçı canlı yayın ve saat detayları şöyle;

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi mücadelesi 15 Şubat 2023 Çarşamba günü oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Chelsea maçında ilk düdük saat 23:00'ü gösterdiğinde çalacak.

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.

Borussia Dortmund Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAM

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

  • Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz)
  • Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere)
SON DAKİKA