Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
09:47
Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün 1 Mart 2025 tarihinde günün maç programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı!