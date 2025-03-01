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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:47

Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün 1 Mart 2025 tarihinde günün maç programında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Maçları kaçırmak istemeyen taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın bilgilerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı!

Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün Süper Lig, LaLiga, Serie A ve diğer büyük liglerde kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Taraftarlar, favori takımlarının sahaya çıkacağı bu özel günde futbol keyfini doyasıya yaşayacak. Peki, günün maç programı nasıl? Hangi karşılaşmalar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi günü futbol heyecanına dair tüm detaylar...

Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

16:00 Adana Demirspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

20:30 Beşiktaş - Kayserispor (beIN Sports 1)

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Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

13:30 Esenler Erokspor - Amed SK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Iğdır FK - Çorum FK (TRT Spor)

20:30 Pendikspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A MAÇ FİKSTÜRÜ

17:00 Atalanta - Venezia

20:00 Napoli - Inter

Bugün hangi maçlar var? 1 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LİGUE 1 MAÇ FİKSTÜRÜ

19:00 Saint-Etienne - Nice

21:00 Lens - Le Havre

23:05 PSG - Lille