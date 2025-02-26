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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:02

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 26 Şubat 2025 Çarşamba, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de kritik mücadeleler sahne alırken, birbirinden çekişmeli karşılaşmalar taraftarları ekran başına kilitleyecek. Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar sahaya çıkacak. Futbol tutkunları, günün en önemli maçlarını TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak takip edebilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için büyük gün! 26 Şubat 2025'te Ziraat Türkiye Kupası ve birçok ulusal ligde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Günün en dikkat çeken maçları hangi saatte, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek günün maç programı…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 ŞUBAT 2025

ZTK TÜRKİYE KUPASI

15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor

20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE PREMİER LİG

22:30 - Brentford vs. Everton
22:30 - Manchester United vs. Ipswich Town
22:30 - Nottingham Forest vs. Arsenal
22:30 - Tottenham vs. Manchester City
23:15 - Liverpool vs. Newcastle

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA KRAL KUPASI: YARI FİNALDE DEV KAPIŞMA

23:30 - Real Sociedad vs. Real Madrid

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İTALYA KUPASI: ÇEYREK FİNALDE JUVENTUS SAHADA

23:00 - Juventus vs. Empoli

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