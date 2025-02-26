Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
08:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 26 Şubat 2025 Çarşamba, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'de kritik mücadeleler sahne alırken, birbirinden çekişmeli karşılaşmalar taraftarları ekran başına kilitleyecek. Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ederken, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar sahaya çıkacak. Futbol tutkunları, günün en önemli maçlarını TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda canlı olarak takip edebilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?