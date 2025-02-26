BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 26 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için büyük gün! 26 Şubat 2025'te Ziraat Türkiye Kupası ve birçok ulusal ligde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Günün en dikkat çeken maçları hangi saatte, hangi takımlar arasında oynanacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek günün maç programı…