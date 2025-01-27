BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı hafta başında oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü maçlar Trendyol Süper Lig maçları başta olmak üzere tüm liglerde yakından takip ediliyor. Peki, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 27 Ocak 2025 maç fikstürü ve ayrıntıları haberin devamında….