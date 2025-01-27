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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:10

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

27 Ocak 2025 Pazartesi günü, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar ekranlardaki yerini alıyor. Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nden önemli karşılaşmalar taraftarlarla buluşacak. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda yayınlanacak maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı hafta başında oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü maçlar Trendyol Süper Lig maçları başta olmak üzere tüm liglerde yakından takip ediliyor. Peki, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 27 Ocak 2025 maç fikstürü ve ayrıntıları haberin devamında….

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Türkiye - Süper Lig
20:00
Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (beIN Sports)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - 1. Lig
20:00
Sakaryaspor - Manisa Futbol Kulübü

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Turnuvalar (Kulüpler) - Kulüp Hazırlık Maçları
02:00 Blooming 1 : 4 The Strongest

11:00 Tobol Kostanay - FC Chernomorets-D Novorossiysk

17:30 FK Zenit St. Petersburg - FC Noah Yerevan

18:00 PFC CSKA Sofia - FK Liepaja

22:00 RB Halbenrain - USV Neuhaus AM Klausenbach

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya - LaLiga

23:00Alaves - Celta de Vigo

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