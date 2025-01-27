Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:10
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 27 Ocak 2025 Pazartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
27 Ocak 2025 Pazartesi günü, futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar ekranlardaki yerini alıyor. Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nden önemli karşılaşmalar taraftarlarla buluşacak. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallarda yayınlanacak maçlar, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?