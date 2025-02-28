Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 Şubat 2025'te futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor! Trendyol 1. Lig, LaLiga, Serie A ve pek çok ulusal ligde önemli maçlar oynanacak. Hangi takımlar birbirine rakip olacak, maçlar hangi saatte başlayacak ve hangi kanallardan canlı izlenebilecek? İşte, futbol tutkunlarının kaçırmaması gereken 28 Şubat günü için maç programı…