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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:12

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, Trendyol 1. Lig, LaLiga ve İtalya Serie A gibi önemli futbol liglerinde heyecan verici maçlar futbolseverleri bekliyor. Taraftarlar, birbirinden çekişmeli bu karşılaşmaları ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanal seçenekleriyle maçlar yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Şubat Cuma gününün maç fikstürü...

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

28 Şubat 2025'te futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor! Trendyol 1. Lig, LaLiga, Serie A ve pek çok ulusal ligde önemli maçlar oynanacak. Hangi takımlar birbirine rakip olacak, maçlar hangi saatte başlayacak ve hangi kanallardan canlı izlenebilecek? İşte, futbol tutkunlarının kaçırmaması gereken 28 Şubat günü için maç programı…

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. LİG MAÇLARI

20:00 Gençlerbirliği vs. Manisa FK (TRT Tabii Spor)

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Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LA LİGA MAÇLARI

23:00 Valladolid vs. Las Palmas

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A MAÇLARI
22:45 Fiorentina vs. Lecce

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LİGUE 1 MAÇLARI
22:45 Monaco vs. Reims

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