Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
09:12
Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, Trendyol 1. Lig, LaLiga ve İtalya Serie A gibi önemli futbol liglerinde heyecan verici maçlar futbolseverleri bekliyor. Taraftarlar, birbirinden çekişmeli bu karşılaşmaları ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanal seçenekleriyle maçlar yayınlanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Şubat Cuma gününün maç fikstürü...