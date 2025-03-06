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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:06

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

6 Mart 2025 Perşembe günü, futbolseverler için heyecan dolu maçlarla dolu. Bugün oynanacak karşılaşmalar, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Bugünün programında, Fenerbahçe'nin Rangers'a karşı vereceği mücadele de dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

Futbol tutkunları için 6 Mart 2025 Perşembe, yoğun bir maç takvimi öne çıkıyor. Bugün, Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı Avrupa karşılaşması da dahil olmak üzere birçok heyecan verici karşılaşma yaşanacak. Pek, bugün hangi maçlar var? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün karşılaşmaları ve detayları!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ BİLGİSİ!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İşte, günün diğer karşılaşmaları:

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

6 MART 2025 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ!

BB Erzurumspor - Siltaş Yapı Pendikspor - 13:30

İstanbulspor AS - Sakaryaspor - 16:00

MKE Ankaragücü - Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü - 16:00

Ümraniyespor - Kocaelispor - 20:30

Al-Qadisiyah FC - Al-Ittihad FC - 22:00

Olimpia Milano - F.Bahçe Beko - 22:30

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

Fenerbahçe vs Glasgow Rangers - 20:45

Fotbal Club FCSB vs Olympique Lyon - 20:45

AZ Alkmaar vs Tottenham - 20:45

Real Sociedad San Sebastian vs Manchester United FC - 20:45

FC Viktoria Plzen vs Lazio Roma - 23:00

AS Roma vs Athletic Bilbao - 23:00

Ajax Amsterdam vs Eintracht Frankfurt - 23:00

Bodoe/Glimt vs Olympiacos Piraeus - 23:00

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!