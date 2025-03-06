Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
08:06
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!
6 Mart 2025 Perşembe günü, futbolseverler için heyecan dolu maçlarla dolu. Bugün oynanacak karşılaşmalar, hem Süper Lig hem de Avrupa'dan önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Bugünün programında, Fenerbahçe'nin Rangers'a karşı vereceği mücadele de dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!