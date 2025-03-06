Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün maç takvimi!

Futbol tutkunları için 6 Mart 2025 Perşembe, yoğun bir maç takvimi öne çıkıyor. Bugün, Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı Avrupa karşılaşması da dahil olmak üzere birçok heyecan verici karşılaşma yaşanacak. Pek, bugün hangi maçlar var? İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günün karşılaşmaları ve detayları!