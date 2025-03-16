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Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:56

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün. 16 Mart 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer önemli müsabakalarla dolu bir futbol günü yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig, Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da sahaya çıkacak takımlar kimler? İşte, 16 Mart 2025 bugünkü maç programı, saatler ve yayın bilgileri…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 16 Mart 2025 Pazar günü birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Bundesliga'ya kadar pek çok önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 16 Mart 2025 maç programı ve detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

16 MART 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

SÜPER LİG

13:30 Çaykur Rizespor - BB Bodrumspor (beIN Sports 1)

16:00 Atakaş Hatayspor - EMS Yapı Sivasspor (beIN Sports 2)

16:00 Göztepe - Eyüpspor (beIN Sports 1)

20:30 Fenerbahçe - Yılport Samsunspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

1. LİG

13:30 İstanbulspor - Gençlerbirliği (TRT Spor, beIN Sports 2)

13:30 Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sports Max 1)

16:00 Amed SK - BB Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

20:30 Vavacars Karagümrük - Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports 2)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

PREMİER LİG

16:30 Arsenal - Chelsea (beIN Sports 3)

16:30 Fulham - Tottenham (beIN Sports 4)

22:00 Leicester City - Manchester United (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

LA LİGA

16:00 Leganes - Real Betis (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Sevilla - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Osasuna - Getafe (S Sport Plus)

20:30 Rayo Vallecano - R. Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Athletico Madrid - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)