Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:56
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün. 16 Mart 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve diğer önemli müsabakalarla dolu bir futbol günü yaşanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig, Premier League, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da sahaya çıkacak takımlar kimler? İşte, 16 Mart 2025 bugünkü maç programı, saatler ve yayın bilgileri…