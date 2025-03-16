BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 16 MART 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 16 Mart 2025 Pazar günü birçok ligde kritik mücadeleler oynanacak. Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Bundesliga'ya kadar pek çok önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 16 Mart 2025 maç programı ve detaylar…