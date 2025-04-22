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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 06:36

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı gününe ait program takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken La Liga, Premier Lig gibi yabancı liglerde de karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçların yayın kanalı ve saati izleniyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç programı:

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 22 Nisan 2025 gündemdeki yerini aldı. Takımların taraftarları başta olmak üzere tüm futbol ilgilileri liglerde karşılaşmaları izliyor. Bugün Türkiye Kupası'nda ilk final bileti alınıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 NİSAN 2025

Ziraat Türkiye Kupası

20.30 Konyaspor - Galatasaray (ATV)

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Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

La Liga

20.00 Valencia - Espanyol

Premier Lig

22.00 Manchester City - Aston Villa

Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?
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Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?