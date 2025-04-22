Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?

Bugünkü maçlar 22 Nisan 2025 gündemdeki yerini aldı. Takımların taraftarları başta olmak üzere tüm futbol ilgilileri liglerde karşılaşmaları izliyor. Bugün Türkiye Kupası'nda ilk final bileti alınıyor. Peki, bugün hangi maçlar var?