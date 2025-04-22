Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
06:36
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı: Türkiye Kupası, La Liga, Premier Lig... Bugün kimin maçı var, saat kaçta?
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı gününe ait program takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanırken La Liga, Premier Lig gibi yabancı liglerde de karşılaşmalar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçların yayın kanalı ve saati izleniyor. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünkü maç programı: