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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:17

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı 12 Nisan Cumartesi günü de tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçları; TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi spor tutkunlarının yakından takip ettiği kanallarda canlı olarak yayınlanacak. Gözler hem ligdeki sıralamaları etkileyecek karşılaşmalarda hem de Avrupa sahnesinde önemli rekabetlere çevrilmiş durumda. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü hangi maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

12 Nisan Cumartesi günü, hem yerli liglerde hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Taraftarlar, ekran başında nefes kesen anlara tanıklık edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 NİSAN 2025

Süper Lig

16:00 Konyaspor - Göztepe (beIN Sports 1)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (beIN Sports 2)

19:00 Beşiktaş - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. Lig

16:00 İstanbulspor - Keçiörengücü (TRT Spor)

19:00 Şanlıurfaspor - Amed SK (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig

14:30 Manchester City - Crystal Palace

17:00 Brighton & Hove Albion - Leicester City

17:00 Southampton - Aston Villa

17:00 Nottingham Forest - Everton

19:30 Arsenal - Brentford

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

LaLiga

15:00 Real Sociedad - Mallorca

17:15 Getafe - Las Palmas

19:30 Celta Vigo - Espanyol

22:00 Leganes - Barcelona