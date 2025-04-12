BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

12 Nisan Cumartesi günü, hem yerli liglerde hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Taraftarlar, ekran başında nefes kesen anlara tanıklık edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...