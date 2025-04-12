Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
09:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 12 Nisan Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol heyecanı 12 Nisan Cumartesi günü de tüm hızıyla devam ediyor. Günün maçları; TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi spor tutkunlarının yakından takip ettiği kanallarda canlı olarak yayınlanacak. Gözler hem ligdeki sıralamaları etkileyecek karşılaşmalarda hem de Avrupa sahnesinde önemli rekabetlere çevrilmiş durumda. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü hangi maçlar, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?