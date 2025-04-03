Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün, 3 Nisan 2025 Perşembe, futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor! Ziraat Türkiye Kupası ve çeşitli liglerde kritik mücadeleler yaşanacak. Süper Lig'de zirve yarışındaki takımlar sahaya çıkarken, Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürecek. Maçlar TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi çeşitli kanallarda canlı yayınlanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?