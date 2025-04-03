BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Nisan 2025'te futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor! Ziraat Türkiye Kupası ve çeşitli ulusal liglerde kritik maçlar oynanacak. Gözlerin çevrileceği bu mücadelelerde hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar hangi saatte başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek günün maç programı!