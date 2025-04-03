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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:20

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün, 3 Nisan 2025 Perşembe, futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor! Ziraat Türkiye Kupası ve çeşitli liglerde kritik mücadeleler yaşanacak. Süper Lig'de zirve yarışındaki takımlar sahaya çıkarken, Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürecek. Maçlar TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi çeşitli kanallarda canlı yayınlanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

3 Nisan 2025'te futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor! Ziraat Türkiye Kupası ve çeşitli ulusal liglerde kritik maçlar oynanacak. Gözlerin çevrileceği bu mücadelelerde hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar hangi saatte başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek günün maç programı!

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR

Ziraat Türkiye Kupası

20:30 Beşiktaş-Göztepe (ATV)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig

22:00 Chelsea-Tottenham (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 3 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?