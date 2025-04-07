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Haberler Galeri GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:34

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler, Süper Lig'den Avrupa kupalarına kadar birçok organizasyonda yaşanan çekişmeli müsabakaları yakından takip ediyor. Hakem kararları, kırmızı kartlar, penaltılar ve tartışmalı pozisyonlar futbol gündeminin merkezi olurken, 7 Nisan Pazar gününün maç fikstürü arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel program...

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için 7 Nisan 2025 Pazartesi günü oldukça heyecanlı bir gün olacak. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşma futbol tutkunlarını bekliyor. Bugün, Türk futbolunun en önemli liglerinden olan Süper Lig'den, 1. Lig'e ve Avrupa'nın dev liglerine kadar birçok mücadele izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Maç saatleri, takımların karşı karşıya geleceği heyecanlı anlar ve yayın kanalları da merak konusu oldu. İşte 6 Nisan 2025 Pazar gününün maç programı, saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağına dair tüm detaylar...

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

7 NİSAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)


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GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig

22.00 Leicester City-Newcastle United (beIN Sports 3)

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga

22.00 Leganes-Osasuna (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A

21.45 Bologna-Napoli (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)