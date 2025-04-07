Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
11:34
GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbolseverler, Süper Lig'den Avrupa kupalarına kadar birçok organizasyonda yaşanan çekişmeli müsabakaları yakından takip ediyor. Hakem kararları, kırmızı kartlar, penaltılar ve tartışmalı pozisyonlar futbol gündeminin merkezi olurken, 7 Nisan Pazar gününün maç fikstürü arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel program...