GÜNÜN MAÇ FİKSTÜRÜ: 7 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler için 7 Nisan 2025 Pazartesi günü oldukça heyecanlı bir gün olacak. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde birçok önemli karşılaşma futbol tutkunlarını bekliyor. Bugün, Türk futbolunun en önemli liglerinden olan Süper Lig'den, 1. Lig'e ve Avrupa'nın dev liglerine kadar birçok mücadele izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Maç saatleri, takımların karşı karşıya geleceği heyecanlı anlar ve yayın kanalları da merak konusu oldu. İşte 6 Nisan 2025 Pazar gününün maç programı, saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağına dair tüm detaylar...