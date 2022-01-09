Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 09.01.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 19:38

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Spor Toto Süper Lig'in 20. Hafta maçları kapsamına Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanına konuk oluyor. Ligde 19 haftada çıktığı maçlardan 28 puan elde eden siyah-beyazlı ekip 9. sırada bulunurken rakibi Rize ekibi ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler ise yoğun şekilde "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. Haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında mücadele ediyor. Ligdeki son maçından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip karadeniz deplasmanından mutlak galibiyetle dönmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 20. Hafta Rizespor - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
  • Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 9 Ocak 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

RİZESPOR XI: Gökhan Akkan, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan İlkhan, Batshuayi, Güven Yalçın.

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Aşağıda yer alan link ile mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/crizespor-besiktas-v11?autoplay=True

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle
SON DAKİKA