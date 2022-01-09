Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı izle

Spor Toto Süper Lig'in 20. Hafta maçları kapsamına Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanına konuk oluyor. Ligde 19 haftada çıktığı maçlardan 28 puan elde eden siyah-beyazlı ekip 9. sırada bulunurken rakibi Rize ekibi ise 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler ise yoğun şekilde "Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Merak konusu olan Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.