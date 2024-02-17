Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:53
Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE linki || beIN Sports 1 yayın ile Çaykur Rizespor maçı canlı izle ekranı
Süper Lig'in 26. haftasında Çaykurize Spor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmasına başladılar. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertlilerin tekrar zirveye yerleşebilmesi için bu üç puana ihtiyacı var. Rizespor'un ise kendini üst sıralara taşıyabilme biletlerinden birisi bu maçtan gelecek üç puan olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Bu kritik maçta Fenerbahçe'de 4 isim sarı kart sınırında. Bu heyecanlı maç için işte Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE linki, beIN Sports 1 yayın ile Çaykur Rizespor maçı canlı izle ekranı