Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:51
2024 Copa America finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 48. şampiyonu belli oluyor. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği müsabaka için nefesler tutuldu. Futbol severler Arjantin-Kolombiya maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Finalde Lionel Messi'li Arjantin, Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez'li Kolombiya karşı karşıya gelecek. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Copa America Finali canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…