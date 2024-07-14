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Haberler Galeri Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:51

Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Copa America finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geliyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 48. şampiyonu belli oluyor. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği müsabaka için nefesler tutuldu. Futbol severler Arjantin-Kolombiya maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Finalde Lionel Messi'li Arjantin, Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez'li Kolombiya karşı karşıya gelecek. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Copa America Finali canlı izle linki ve karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arjantin - Kolombiya Kupa Amerika canlı izle araştırılıyor. Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen Copa America'da Arjantin ile Kolombiya fianlde kupa için karşılaşacak. Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi. Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği mücadelede iki takım 40. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Copa America finali Arjantin-Kolombiya maçı canlı yayın izle linki ve diğer detaylar…

Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

COPA AMERİCA ARJANTİN-KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Copa America finalinde son şampiyon Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya gelecek.

2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, 15 Temmuz Pazartesi saat 03.00'te karşı karşıya geliyor.

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Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN-KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilyalı hakem Raphael Claus'un yöneteceği müsabaka, TV8,5 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmanın devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verecek.

Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

COPA AMERİCA FİNALİ ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI CANLI İZLE

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

https://www.exxen.com/tr

Copa America finali Arjantin - Kolombiya maçı CANLI İZLE || Arjantin-Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN 16. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, Kolombiya'ya üstünlük kurması halinde Kupa Amerika'yı 16. kez müzesine götürecek. Lionel Messi'nin kaptanlığını yaptığı Tangocular, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'de şampiyonluğa ulaştı.

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