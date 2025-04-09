DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de haftalardır heyecanla beklenen Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2024-2025 sezonu fikstürüyle birlikte derbinin tarihi netleşti. İki ezeli rakibin form durumu, teknik ekip tercihleri ve sakat oyuncu listeleri de taraftarların gündeminde. Peki, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu? İşte detaylar...