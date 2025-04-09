Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:36
DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig'de heyecan yaklaşan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 sezonu fikstürüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakından takip eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip ise sezonun prestij mücadelesi olarak gördüğü bu derbiden zaferle ayrılarak taraftarına moral vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?