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Haberler Galeri DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:36

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de heyecan yaklaşan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle kaldığı yerden devam ediyor. 2024-2025 sezonu fikstürüne göre oynanacak olan bu kritik karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakından takip eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip ise sezonun prestij mücadelesi olarak gördüğü bu derbiden zaferle ayrılarak taraftarına moral vermek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

HELİN ŞAHİN
DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de haftalardır heyecanla beklenen Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında belirleyici rol oynayacak bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 2024-2025 sezonu fikstürüyle birlikte derbinin tarihi netleşti. İki ezeli rakibin form durumu, teknik ekip tercihleri ve sakat oyuncu listeleri de taraftarların gündeminde. Peki, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu? İşte detaylar...

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı. Süper Lig'in 34. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Dev derbinin saatinin ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

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DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu dev randevunun biletleri henüz satışa sunulmadı. Kulüpten veya yetkili platformlardan resmi bir açıklama geldiğinde detaylar paylaşılacak. Taraftarlar, bilet satışlarının ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?

DEVLER İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

7 Aralık 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, derbi zaferiyle taraftarlarını sevindirdi. Beşiktaş'ın başında teknik direktör Serdar Topraktepe yer alırken, Fenerbahçe'yi dünyaca ünlü teknik adam José Mourinho çalıştırıyordu.