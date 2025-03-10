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Haberler Galeri DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 16:01

DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, evinde Benfica'yı konuk edecek. Barça'ya beraberlik yeterli olurken, Benfica'nın tur atlaması için iki farkla kazanması gerek. İlk maçta Benfica 1-0 mağlup olmuştu.Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair detaylar...

DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Benfica'yı ağırlayacak. Barça'ya beraberlik yeterken, Benfica'nın çeyrek finale çıkabilmesi için iki farkla galip gelmesi şart. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadroda olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Barcelona- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA- BENFİCA RÖVANŞI NE ZAMAN?

Barcelona- Benfica maçı 11 Mart Salı günü 20.45'te oynanacak.

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DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA- BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Olimpic Lluis'de oynanacak rövanş maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BENFİCA MUHTEMEL 11

Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun, Amdouni, Kerem, Pavlidis

DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA MUHTEMEL 11

Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski