DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Benfica'yı ağırlayacak. Barça'ya beraberlik yeterken, Benfica'nın çeyrek finale çıkabilmesi için iki farkla galip gelmesi şart. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadroda olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Barcelona- Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?