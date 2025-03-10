Giriş Tarihi: 10.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
16:01
DEV KARŞILAŞMADA RÖVANŞ! UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, evinde Benfica'yı konuk edecek. Barça'ya beraberlik yeterli olurken, Benfica'nın tur atlaması için iki farkla kazanması gerek. İlk maçta Benfica 1-0 mağlup olmuştu.Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya dair detaylar...