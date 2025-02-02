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Haberler Galeri Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 19:48

Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bruno Lage yönetimindeki Benfica, 20. hafta maçında Estrela deplasmanına konuk oluyor. Sporting Lizbon'un 6 puan gerisinde giren Benfica, bu maçı kazanarak puan farkını azaltmayı amaçlıyor. Estrela-Benfica maçı canlı izle bilgisi için araştırmalar hız kazandı. Gözler, Türk oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü üzerinde. Peki; Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Estrela - Benfica maçı için geri sayım başladı! Bruno Lage'nin öğrencileri, bu sezon oynadıkları 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle başarılı bir performans sergiledi. Estrela ise sezon boyunca beklentilerin gerisinde kalarak 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki; Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi, saati ve merak edilen diğer detaylar.

Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESTRELA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi'nde Estrela, Benfica'yı konuk ediyor. Amadora'da, Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Şubat Pazar günü saat 23:30'da başlayacak.

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Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESTRELA - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFİCA SON DURUM!

Benfica bu sezon ligde en golcü ikinci takım olurken oynadığı maçlarda 43 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Benfica, Estrela karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESTRELA SON DURUM

Estrela bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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