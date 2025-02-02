Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Estrela - Benfica maçı için geri sayım başladı! Bruno Lage'nin öğrencileri, bu sezon oynadıkları 19 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle başarılı bir performans sergiledi. Estrela ise sezon boyunca beklentilerin gerisinde kalarak 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki; Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi, saati ve merak edilen diğer detaylar.