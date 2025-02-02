Giriş Tarihi: 02.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
19:48
Estrela - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bruno Lage yönetimindeki Benfica, 20. hafta maçında Estrela deplasmanına konuk oluyor. Sporting Lizbon'un 6 puan gerisinde giren Benfica, bu maçı kazanarak puan farkını azaltmayı amaçlıyor. Estrela-Benfica maçı canlı izle bilgisi için araştırmalar hız kazandı. Gözler, Türk oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü üzerinde. Peki; Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…