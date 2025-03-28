Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:44
EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında İspanya'nın iddialı ekiplerinden Baskonia'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 25 Mart Salı günü sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 101-100'lük skorla mağlup etti. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?