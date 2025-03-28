EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 32. hafta mücadelesinde Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, puan tablosunda 2. sırada yer alırken, rakibi Baskonia ise 14. sırada bulunuyor. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?