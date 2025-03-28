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Haberler Galeri EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:44

EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında İspanya'nın iddialı ekiplerinden Baskonia'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 25 Mart Salı günü sahasında ağırladığı Paris Basketball'u 101-100'lük skorla mağlup etti. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında zorlu bir sınav verecek. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 32. hafta mücadelesinde Baskonia Vitoria-Gasteiz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli temsilcimiz, puan tablosunda 2. sırada yer alırken, rakibi Baskonia ise 14. sırada bulunuyor. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

BASKONİA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı 28 Mart Cuma günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

BASKONİA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

BUGÜNKÜ EUROLEAGUE MAÇLARI

20:30
Anadolu Efes -Maccabi Playtika Tel Aviv

20:45
Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia
22:00

Alba Berlin-Segafredo Virtus Bologna
22:00
KızılyıldıZ-Real Madrid

22:15
Panathinaikos-Paris Basketball

EUROLEAGUGE 32.HAFTA HEYECANI! Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?