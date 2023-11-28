Exxen TV canlı izle ekranı | 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları Exxen TV canlı yayın izle linki BURADA

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin aylık ücreti 84,50 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 116,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 70,42 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 97,42 TLx12 olarak belirlenmiştir.