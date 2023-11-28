Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Exxen TV canlı izle ekranı | 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları Exxen TV canlı yayın izle linki BURADA
Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 15:10

Exxen TV canlı izle ekranı | 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları Exxen TV canlı yayın izle linki BURADA

Exxen canlı izle ekranı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Belirli bir ücret ödenerek üye olunan dijital platformda maç yayınları naklen takip edilebiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları için EXXEN TV canlı yayın izle ekranı araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 5. hafta maçları, 28 Kasım Salı günü başlıyor. Bu akşam Shakhtar Donetsk Royal Antwerp, Lazio Celtic, Barcelona Porto, Feyenoord Atletico Madrid, Manchester City RB Leipzig, Young Boys Crvena Zvezda, PSG Newcastle United, Milan Borussia Dortmund maçları oynanacak. İşte 28 Kasm 2023 Exxen TV canlı izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları canlı yayın izle!

EXXEN canlı izle! 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN canlı izle ekranı bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları sebebiyle araştırılıyor. Lazio Celtic, Barcelona Porto, Feyenoord Atletico Madrid, Manchester City RB Leipzig, Young Boys Crvena Zvezda, PSG Newcastle United maçları bu akşam EXXEN TV'den naklen yayınlanacak. Platforma üye olan futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarını EXXEN canlı yayın izle ekranı ile takip edilebilecek. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, Lazio Celtic, Barcelona Porto, Manchester City RB Leipzig, PSG Newcastle United maçlarını Exxen canlı izle ekranı üzerinden maçı takip edebilirsiniz.

EXXEN canlı izle! 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE NASIL OLUNUR?

Exxen'e üye olmak isteyen kullanıcıların ilk olarak Exxen.com.tr adresine giriş yaparak, ad soyadı bölümü ve mail bölümünü doldurmaları ve "Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle" butonunu işaretlemeleri gerekiyor.

Mail hesabına gelen doğrulama kodu ile üye olma işlemi tamamlanıyor. Exxenspor seçeneğine tıklayarak reklamlı veya reklamsız bir paket seçimi yaparak ödeme bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Ücretsiz deneme kampanyasından yararlanabilmek için kredi kartı bilgilerinin verilmesi gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EXXEN canlı izle! 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin aylık ücreti 84,50 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 116,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 70,42 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 97,42 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN canlı izle! 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 188,50 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 220,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 157,00 TL, yıllık 184,00 TL'dir.

EXXEN canlı izle! 28 Kasım 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları EXXEN canlı yayın izle kesintisiz

Exxen Ücreti Ödeme:

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

SON DAKİKA