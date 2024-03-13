Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:59

EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

Exxen canlı izle Şampiyonlar ligi maçları ile birlikte takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, İnter'i konuk ediyor. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele Exxen platformundan naklen izleyici ile buluşacak. Maç izlemek için platformu ziyaret eden kullanıcılar karşılaşmaları kesintisiz izlemek istiyor. İşte, 13 Mart Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı…

EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarını izleyenler ile buluşturuyor. Bugünün karşılaşması ise Atletico Madrid – Inter oldu. Tüm Avrupa maçlarını bünyesinde barındıran platformda, sporseverler günün maç takvimini yakından takip ediyor. İşte, 13 Mart Çarşamba listesinde yer alan maçlar için Exxen canlı yayın izle HD ekranı…

EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarında Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İnter'i ağırlıyor. Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 13 Mart bugün gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

Reklamlı Aylık Paket: 129,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 179,00 TL

Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan aboneliklerde ise fiyatlar şöyle:

Reklamlı Aylık Paket: 289,00 TL
Reklamsız Aylık Paket: 339,00 TL

EXXEN CANLI İZLE || Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid – Inter maçı Exxen canlı yayın izle HD ekranı

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir ve Atletico Madrid – Inter maçı canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

SON DAKİKA