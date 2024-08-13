EXXEN CANLI NASIL İZLENİR? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Lille karşılaşması öncesinde EXXEN nasıl üye olunur?

EXXEN canlı nasıl izlenir bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Lille rövanş maçını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. Sarı lacivertli takımın sıkı destekçileri Fenerbahçe Lille maçı canlı izle ekranı başında 20.00'da yerini almadan önce "EXXEN Spor tek maç üyelik var mı, ücreti ne kadar, nasıl üye olunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Fenerbahçe Lille canlı yayın için EXXEN Spor tek maç üyelik var mı, ücreti ne kadar? İşte FB Lille karşılaşması için tüm detaylar…