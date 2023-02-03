Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:54

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin canlı izle ekranı başında toplanıldı. THY EuroLeague heyecanında temsilcimiz sarı lacivertliler hızlı başladıkları ligde duraklama dönemi yaşıyor. Her karşılaşmanın kritik olduğu yeni haftada karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçtan galip çıkan FB Beko olmuştu. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…