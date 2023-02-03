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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle
Giriş Tarihi: 03.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 11:54

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin canlı izle ekranı başında toplanıldı. THY EuroLeague heyecanında temsilcimiz sarı lacivertliler hızlı başladıkları ligde duraklama dönemi yaşıyor. Her karşılaşmanın kritik olduğu yeni haftada karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçtan galip çıkan FB Beko olmuştu. Peki, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler…

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı hangi kanalda sorusu sarı lacivertli basketbol severlerin gündemindeki yerini aldı. THY EuroLeague mücadelesi devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan temsilcilerimiz son karşılaşmalarda toparlanmaya çalışıyor. Karşılaşma için heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, FB Beko Alba Berlin maçı canlı izle kanalı ve kadrosu…

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

FENERBAHÇE ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 3 Şubat Cuma (bugün) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

FENERBAHÇE ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı canlı yayın ekranı diğer THY Avrupa Ligi maçlarında olduğu gibi S Sport yayınında olacak.

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

FENERBAHÇE BEKO EVİNDE MAĞLUP!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 93-73 yenildi.

Fenerbahçe Beko Alba Berlin EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko basket maçı izle

Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 9. yenilgisini aldı. THY Avrupa Ligi'nin lideri Olympiakos ise 15. galibiyetini aldı.

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