Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
11:14
Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 30. haftasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 3 maçında İspanyol rakipleri Baskonia, Real Madrid ve Valencia'yı deviren Sarı Lacivertliler, bir başka İspanyol takımı Barcelona'yı da iç sahada mağlup etmeyi planlıyor. Sıralama açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.