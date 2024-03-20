Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 30. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlıyor. İki takımın mücadelesi, üst sıralar adına da kritik bir önem taşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertlilerin 29 maç sonunda 18 galibiyeti bulunurken Barcelona ise 20 galibiyet elde etti. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.