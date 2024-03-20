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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:14

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 30. haftasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 3 maçında İspanyol rakipleri Baskonia, Real Madrid ve Valencia'yı deviren Sarı Lacivertliler, bir başka İspanyol takımı Barcelona'yı da iç sahada mağlup etmeyi planlıyor. Sıralama açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. Peki, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 30. haftasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırlıyor. İki takımın mücadelesi, üst sıralar adına da kritik bir önem taşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertlilerin 29 maç sonunda 18 galibiyeti bulunurken Barcelona ise 20 galibiyet elde etti. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı, 20 Mart 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Barcelona basketbol maçı, S Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.ssportplus.com/

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Barcelona maçı canlı yayın hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO SON DURUM

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı. 18 galibiyetle 6. sırada yer alan Sarı-lacivertliler, Valencia karşısında aldığı galibiyette 23 üçlük isabeti bulurken EuroLeague tarihinde bir maçta atılan üçlük rekoru kırıldı.

Barcelona maçı öncesinde Dorsey, Hayes- Davis, Wilbekin, Biberovic, Guduric gibi oyuncuların skor katkısı dikkat çekti.

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