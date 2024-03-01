Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:03
Turkish Airlines EuroLeague'de verilen aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 27. Haftasında Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kaybeden Sarı-Lacivertliler, İspanyol temsilcisi karşısında mutlak galibiyet ve ikili averaj üstünlüğü arayacak. Avrupa Ligi sıralaması açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Peki, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.