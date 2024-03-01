Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 27. haftasında İspanya takımı Baskonia karşısında parkeye çıkıyor. Ligde 7. sırada yer alan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 8. sırada yer alan İspanya takımını parkede devirmek ve puan farkını açmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.