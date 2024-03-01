Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:03

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de verilen aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 27. Haftasında Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçını kaybeden Sarı-Lacivertliler, İspanyol temsilcisi karşısında mutlak galibiyet ve ikili averaj üstünlüğü arayacak. Avrupa Ligi sıralaması açısından kritik öneme sahip mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ''Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. Peki, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

Turkish Airlines EuroLeague'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 27. haftasında İspanya takımı Baskonia karşısında parkeye çıkıyor. Ligde 7. sırada yer alan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 8. sırada yer alan İspanya takımını parkede devirmek ve puan farkını açmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları ''Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk ediyor.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı, 1 Mart 2024 Cuma günü yani bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Baskonia basketbol maçı, S Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı canlı izle ekranı! Euroleague Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda, ne zaman?

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU

Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.

Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

SON DAKİKA