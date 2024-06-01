Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
12:03
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde 2. maçına çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasından avantajlı durumda olan sarı lacivertliler. 3 maçı kazananın finale çıkacağı play-off mücadelesinde heyecan dorukta. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?