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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:03

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde 2. maçına çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasından avantajlı durumda olan sarı lacivertliler. 3 maçı kazananın finale çıkacağı play-off mücadelesinde heyecan dorukta. Maçı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle araştırmaları başladı. Basketbolda derbi akşamı yaşanıyor. İlk maçı 8 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Basketbol Takımı seride avantajı yakaladı. Peki; Basketbol Süper Lig Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

İLK PUAN FENERBAHÇE'NİN!

30 Mayıs günü yarı final serisinde ilk maçına çıkan Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet arasındaki ilk karşılaşmada kazanan Fenerbahçe oldu.

Maç 96-88 skorla bitti.

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Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final 2. maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet'i ağırlıyor. Heyecanlı karşılaşma 1 Haziran 20.30'da Ülker Arena'da oynanıyor.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı beIN Sports üzerinden naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI CANLI İZLE

Maçı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

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