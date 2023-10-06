Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 21:24

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı yayın ile takip edilecek. Sarı lacivertliler THY EuroLeague kapsamında ilk maçına çıkıyor. İtalyan ekibi evinde ağırlayacak Kanarya, 2023-2024 sezonu için şampiyonluk hedefliyor. ''Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak'' soruları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Yeni isimler Raul Neto, Yam Madar, Tyler Dorsey kadroda yer alan isimlerden. Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB basket maçı tarihi, saati, kanalı ve tüm detaylar…