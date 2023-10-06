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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 21:24

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı yayın ile takip edilecek. Sarı lacivertliler THY EuroLeague kapsamında ilk maçına çıkıyor. İtalyan ekibi evinde ağırlayacak Kanarya, 2023-2024 sezonu için şampiyonluk hedefliyor. ''Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak'' soruları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Yeni isimler Raul Neto, Yam Madar, Tyler Dorsey kadroda yer alan isimlerden. Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB basket maçı tarihi, saati, kanalı ve tüm detaylar…

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. THY EuroLeague karşılaşması için heyecan dorukta. Olimpia Milano Fenerbahçe basketbol maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Bu sezon için umutlu olan Dimitris İtudis yönetimindeki takım parkede yerini alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı hangi kanalda? İşte, kadroya dair tüm merak edilenler…

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO OLİMPİA MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague karşılaşması 6 Ekim Cuma günü (bugün) oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO OLİMPİA MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO OLİMPİA MİLANO MAÇI CANLI İZLE

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe basket maçı canlı yayın için:

https://ssport.tv/

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı canlı izle ekranı! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1500
346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
Kategori 1: ₺1000
Sky Lounge: ₺750
Kategori 2: ₺850
Kategori 3: ₺750
Kategori 4: ₺600
Kategori 5: ₺400
Kategori 6: ₺250
Kategori 7: ₺200
Öğrenci Tribünü: ₺100

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