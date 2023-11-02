Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı canlı izle | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile THY Euroleague Fenerbahçe Beko Olympiakosmaçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE BEKO OLYMPİAKOS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı 2 Kasım 2023 Perşembe günü yani bu akşam oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.