Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

Sarı lacivertli temsilcimizde Baldwin 15, Hayes-Davis 14, Hall 13, Biberovic 11, McCollum 11, Colson 10, Birch 6, Pierre 3 skor kaydetti. Şimdi taraftar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ikinci karşılaşma için yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?