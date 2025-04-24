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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:36

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

THY EuroLeague play-off serisinde Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe Beko oynadığı ilk maçta 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını 83-78 kazanan sarı lacivertliler gözlerini 2. karşılaşmaya çevirdi. Peki; Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Basketbol Avrupa Ligi'nde maç takvimi:

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

Sarı lacivertli temsilcimizde Baldwin 15, Hayes-Davis 14, Hall 13, Biberovic 11, McCollum 11, Colson 10, Birch 6, Pierre 3 skor kaydetti. Şimdi taraftar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ikinci karşılaşma için yerini alıyor. Peki; Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak THY EuroLeague play-off serisinde 2. Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı 24 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 20:45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe EuroLeague karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ

22 Nisan: Fenerbahçe BekoParis Basketbol (83-78)

24 Nisan: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol

29 Nisan: Paris Basketbol – Fenerbahçe Beko

1 Mayıs: Paris Basketbol – Fenerbahçe Beko

6 Mayıs: Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol

Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!

Bu maçlar arasından 3 galibiyete ulaşan takım dörtlü finale adını yazdıracak ve kupaya bir adım daha yaklaşacak.