Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
10:36
Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off serisinde 1-0 üstünlük!
THY EuroLeague play-off serisinde Paris Basketbol ile eşleşen Fenerbahçe Beko oynadığı ilk maçta 1-0 öne geçti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan serinin ilk maçını 83-78 kazanan sarı lacivertliler gözlerini 2. karşılaşmaya çevirdi. Peki; Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Basketbol Avrupa Ligi'nde maç takvimi: