Süper Lig'in 17. Haftası derbi maçına sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinin kazananı olmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak için yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alan ev sahibi sarı-lacivertli ekip, çıktığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, tek beraberlik, tek yenilgi alan siyah-beyazlı ekip karşısında hata yapmamak ve zirveye yaklaşmak istiyor. Diğer yandan "FB BJK derbisi şifresiz nasıl izlenir?" merak edenler yoğun şekilde "Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle linki ve son dakika ilk 11 detayları.