FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı canlı izle linki!

Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:00
Fenerbahçe Hull City maçı gündemde. Avusturya da kamp hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler bugün İngiltere merkezli Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu futbol kulübü Hull City ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde hazırlık maçı serüveninde çıktıkları 4 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe ekibi sıradaki karşılaşmasından galip ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle bilgisi!