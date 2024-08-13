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Haberler Galeri Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:45

Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme mücadelesinde Lille karşısında mücadele edecek. Maç için heyecanlı olan taraftarlar Fenerbahçe Lille maçı canlı izle bilgisini araştırıyor. Fransa'da oynanan ilk maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında başarılı bir performans sergileyerek galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Lille maçı canlı izle!

Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Maç için geri sayıma başlayan sarı lacivertliler maçın kadrosunu ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe Lille maçı canlı izle!

Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos 2024 Salı akşamı Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabaka, Exxen'den canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI CANLI İZLE

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

Lille Fenerbahçe maçı canlı yayını için Exxen canlı izle ekranına aşağıdaki linki inceleyerek erişebilirsiniz:

https://www.exxen.com/tr

Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kesintisiz, HD CANLI İZLE linki burada!

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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