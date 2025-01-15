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Haberler Galeri Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:28

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

UEFA Avrupa Ligi 8 maçlık seride sona yaklaşıyor. Son 16 turu öncesinde 7. karşılaşmalar oynanıyor. Yeni karşılaşmada Fenerbahçe, Lyon'u konuk edecek. Heyecanın dorukta olduğu ligde ilk 24 takım arasında kalmak için mücadele eden sarı lacivertliler son şanslarını değerlendiriyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasında geri sayım başladı. Türk temsilciler peş peşe çıkacakları karşılaşmalara odaklandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmak isteyen takımlar evlerinde verecekleri mücadelede galibiyet hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Avrupa maçının şifresiz yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

FENERBAHÇE - LYON MAÇI BİLET FİYATLARI

Maç biletleri henüz satışa çıkmadı.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI


23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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