Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:28
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları
UEFA Avrupa Ligi 8 maçlık seride sona yaklaşıyor. Son 16 turu öncesinde 7. karşılaşmalar oynanıyor. Yeni karşılaşmada Fenerbahçe, Lyon'u konuk edecek. Heyecanın dorukta olduğu ligde ilk 24 takım arasında kalmak için mücadele eden sarı lacivertliler son şanslarını değerlendiriyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları hakkında merak edilenler...