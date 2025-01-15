Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon bilet fiyatları

Fenerbahçe - Lyon karşılaşmasında geri sayım başladı. Türk temsilciler peş peşe çıkacakları karşılaşmalara odaklandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalmak isteyen takımlar evlerinde verecekleri mücadelede galibiyet hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?