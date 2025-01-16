Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
14:57
Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son sekize kalmak için mücadele eden Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken ligde, takımlar ilk 24 arasında yer alarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, 8 maçlık serinin 7. haftasında Olimpik Lyon karşısında kritik bir galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye dair detaylar…