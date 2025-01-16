Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir sınava hazırlanıyor. 7. hafta maçında Olympique Lyon'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, son maçında aldığı yenilgiyi unutturup taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Ligin bitmesine son iki maç kala takımların son 8'e kalma mücadelesi hız kazandı. Peki; Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?