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Haberler Galeri Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:57

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son sekize kalmak için mücadele eden Fenerbahçe Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken ligde, takımlar ilk 24 arasında yer alarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, 8 maçlık serinin 7. haftasında Olimpik Lyon karşısında kritik bir galibiyet arayacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadeleye dair detaylar…

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir sınava hazırlanıyor. 7. hafta maçında Olympique Lyon'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, son maçında aldığı yenilgiyi unutturup taraftarına galibiyet sevinci yaşatmayı amaçlıyor. Ligin bitmesine son iki maç kala takımların son 8'e kalma mücadelesi hız kazandı. Peki; Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HNAGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI


23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi
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