Giriş Tarihi: 15.04.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
12:51
Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı izle! Fenerbahçe Eczacıbaşı maçı canlı yayın hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi final serisinde durum 1-1. 3 maçı kazanan takım kupayı kaldıracak. Finalin 3. maçında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da birer galibiyetinin bulunduğu seride avantaj puanı için filede yerler alınıyor. Taraftar; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı izle ekranı başında. Peki; Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı yayın hangi kanalda ve saat kaçta?