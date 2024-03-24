Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit maçı canlı izle! Fenerbahçe Eczacıbaşı final maçı canlı yayın hangi kanalda?

FENERBAHÇE 3 ECZACIBAŞI 9!

Kupa Voley'de daha önce 8 kez final oynayan Fenerbahçe Opet, 3 kez kupayı kazanmayı başardı.

Ecazcıbaşı Dynavit ise 13 kez final oynadı. 9 kez kupasını evine götüren takım en son 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.