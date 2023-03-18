Giriş Tarihi: 18.03.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 23:11

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda F1 sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde sıralama turu sona ererken gözler yarınki (19 Mart) yarışa çevrildi. Bu kapsamda ülkemizde de oldukça yakından takip edilen Formula 1 yarışı puan durumu sıralaması gibi detaylarla araştırmaların başladığı gibi canlı yayınla da naklen izlenmek isteniyor. F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı izle ekranı ile yarışı takip etmek isteyenler şimdiden yarışların yayınlandığı kanalı araştırıyor. İşte 19 Mart 2023 Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması gibi merak edilen tüm detaylar.