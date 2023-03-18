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Haberler Galeri Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 18.03.2023 23:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 23:11

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda F1 sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde sıralama turu sona ererken gözler yarınki (19 Mart) yarışa çevrildi. Bu kapsamda ülkemizde de oldukça yakından takip edilen Formula 1 yarışı puan durumu sıralaması gibi detaylarla araştırmaların başladığı gibi canlı yayınla da naklen izlenmek isteniyor. F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı izle ekranı ile yarışı takip etmek isteyenler şimdiden yarışların yayınlandığı kanalı araştırıyor. İşte 19 Mart 2023 Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması gibi merak edilen tüm detaylar.

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

Formula 1 yarışı canlı izle… Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, bugün yapılan sıralama turu sonrası Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacağı kesinleşti. Verstappen'ın deyimiyle her şeyin mümkün olduğu pistte yarın dev mücadele gerçekleşecek. Yarışı naklen takip etmek isteyenler "Formula 1 yarışı canlı izle ekranı" araştırmasına çıktı. İşte 19 Mart 2023 Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve pistten puan durumu sıralaması gibi tüm merak edilenler…

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

FORMULA 1'DE HEYECAN DORUKTA!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sine, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez ilk sıradan başlayacak.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 28.265 saniyelik derece elde eden Perez, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

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Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

Monakolu Charles Leclerc (Ferrari), liderin 0.155 saniye gerisinde ikinciliği, Perez'den 0.465 saniye yavaş turlayan İspanyol Fernando Alonso (Aston Martin) ise üçüncülüğü elde etti.

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

Bu arada Bahreyn'deki ilk yarışı kazanan son şampiyon Max Verstappen (Red Bull), aracındaki sorun nedeniyle ikinci seansta elendi ve 15. sırayı aldı.

Suudi Arabistan'da 50 turluk yarış, yarın saat 20.00'de yapılacak.

Formula 1 yarışı canlı izle ekranı ve puan durumu sıralaması - 19 Mart 2023 Formula F1 Suudi Arabistan GP yarışı canlı yayın izle

FORMULA 1 YARIŞI CANLI İZLE EKRANI
6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları 18 Mart cumartesi günü, yarış ise 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Tüm yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. (İzlemek için linke gidebilirsiniz >>> https://ssport.tv/ <<<)

F1 PUAN DURUMU

Reddbull 43 Puan
Aston Martini 23 Puan
Mercedes 16 Puan
Ferrari 12 Puan
Alfa Romeo 4 Puan

SON DAKİKA