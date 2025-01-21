Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da ve ligde namağlup serisini sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, gruptaki son maçında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Yeni formatla düzenlenen Avrupa Ligi'nde takımların tur atlaması puan durumuna göre belirlenecek. 0 puanla turnuvada galibiyeti olmayan Dinamo Kiev puan için yarışacak.Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?