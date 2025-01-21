Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
06:49
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde kritik randevu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler arasında büyük heyecan yaratıyor. Henüz namağlup 12 puanla grubunda 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, doğrudan son 16 turuna yükselmek için sahada ter dökecek. Avrupa'daki temsilcimizin maçına ait detaylar taraftarların gündeminde.Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?