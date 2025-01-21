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Haberler Galeri Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde kritik randevu!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 06:49

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi'nde kritik randevu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu kritik karşılaşma, futbolseverler arasında büyük heyecan yaratıyor. Henüz namağlup 12 puanla grubunda 6. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, doğrudan son 16 turuna yükselmek için sahada ter dökecek. Avrupa'daki temsilcimizin maçına ait detaylar taraftarların gündeminde.Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da ve ligde namağlup serisini sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, gruptaki son maçında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Yeni formatla düzenlenen Avrupa Ligi'nde takımların tur atlaması puan durumuna göre belirlenecek. 0 puanla turnuvada galibiyeti olmayan Dinamo Kiev puan için yarışacak.Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Rams Park'ta oynanacak bu zorlu mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 18:30'da başlayacak.

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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği Avrupa maçı TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

SON İKİ MAÇ!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynanacak olan Dinamo Kiev maçının ardından 30 Ocak tarihinde deplasmanda Ajax'a konuk olacak Sarı Kırmızılı takım, iç sahada Dinamo Kiev karşısında galibiyet ile ayrılması halinde grubu ilk sekiz içerisinde tamamlamak için önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi’nde kritik randevu!

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon PAOK'u iç sahada 3-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray, Rigas Skola deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Elfsborg'u evinde 4-3 yenen sarı-kırmızılı ekip, Tottenham karşısında üstün bir oyunla 3-2 galip geldi. AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 6 maç sonunda toplamda 12 puana ulaştı.

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