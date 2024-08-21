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Haberler Galeri Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:05

Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray Young Boys mücadelesi izlenecek. Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 2 maçı da kazanırken, gözler İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı mücadeleye çevrildi. İcardi, Torreira, Mertens gibi yıldız oyuncuların yer aldığı sarı kırmızılı takımda gözler ilk 11 kadrosunda. Barış Alper Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniye oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu!

Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için bu akşam sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen sarı kırmızılılar Young Boys karşısında da aynı performansı sürdürmek istiyor. Bern kentindeki Wankdorf Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşmanın yayıncı luruluşu belli oldu. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Young Boys Galatasaray maçı canlı izle bilgisi!

Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkıyor.

Young Boys ve Galatasaray arasındaki mücadeleye Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

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Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Çarşamba günü oynanacak kritik mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Galatasaray, tur için İsviçre'den avantajlı skorla dönmeyi hedeflerken Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11 KADROSU

Galatasaray: Muslera-Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Sara-Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu-Icardi.

Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

GALATASARAY'DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılılarda milli yıldız, Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor.

Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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