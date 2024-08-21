Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Young Boys Galatasaray maçı canlı izle ekranı!

Giriş Tarihi: 21.08.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
18:05
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray Young Boys mücadelesi izlenecek. Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 2 maçı da kazanırken, gözler İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı mücadeleye çevrildi. İcardi, Torreira, Mertens gibi yıldız oyuncuların yer aldığı sarı kırmızılı takımda gözler ilk 11 kadrosunda. Barış Alper Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniye oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu!