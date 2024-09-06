Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI
Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:26

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

A Milli futbol takımımızın Galler karşısında çıkacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için nefesler tutuldu. Maça saatler kala mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati için araştırmalar hız kazanırken, karşılaşmanın şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? İşte, , Galler Türkiye Milli maç canlı izle ekranı!

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçına bugün çıkıyor. Maç için heyecanlı olan sporseverler "Milli maç canlı izle" için araştırmalara başladı. Mücadeleyi kesintisiz, HD olarak takip etmek isteyen kişiler için Galler Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD izle linki sabah.com.tr aracılığıyla paylaşılıyor. İşte, Galler Türkiye maçı canlı izle linki...

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

MİLLİ MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR!

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü grupta ilk maçında Galler ile kozlarını paylaşacak.

Mücadele 6 Eylül cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

TV8 CANLI İZLE

Galler Türkiye maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Galler - Türkiye Uluslar Ligi maçı kesintisiz, HD İZLE EKRANI

TV8 CANLI YAYIN AKIŞI - 6 EYLÜL 2024

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

SON DAKİKA