Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA!

Rakip, orta saha baskısından çıktığında kendilerine karşı tehlikeli olduğunu vurgulayan Güneş, "Önümüzdeki iki maç kritik. Gaziantep ve Adana Demirspor'u yenersek rahatlarız, daha iyi duruma geliriz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Saiss ile ilgili soruya "Hafif derecede yırtık mı orta derecede yırtık mı bilmiyorum. Gelsin bakacağız" dedi.