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Haberler Galeri Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:10

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta mücadelesi devam ediyor. Beşiktaş Gaziantep FK takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek maçın canlı yayın kanalı araştırılıyor. Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek karşılaşma için heyecan dorukta. Muhtemel 11'ler araştırılırken maç öncesi Şenol Güneş'in açıklamaları dikkat çekti. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte, BJK maçı canlı izle!

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı yayın ile takip edilecek. Spor Toto Süper Lig puan durumunda aynı puanı elde eden Beşiktaş ve Gaziantep FK sıralamada yukarı çıkmak için mücadele edecek. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgisi araştırılmaya başladı. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle hangi kanalda yayınlanacak? İşte, BJK maçı canlı yayın izle!

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 15. Hafta maçı 25 Aralık Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 16.00'te başlayacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle ekranı ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

Gaziantep FK Beşiktaş maçı canlı izle! Süper Lig Gazinatep BJK maçı canlı yayın hangi kanalda?

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA!

Rakip, orta saha baskısından çıktığında kendilerine karşı tehlikeli olduğunu vurgulayan Güneş, "Önümüzdeki iki maç kritik. Gaziantep ve Adana Demirspor'u yenersek rahatlarız, daha iyi duruma geliriz" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Saiss ile ilgili soruya "Hafif derecede yırtık mı orta derecede yırtık mı bilmiyorum. Gelsin bakacağız" dedi.

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