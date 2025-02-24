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Haberler Galeri GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?
Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 08:08

GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Lider Galatasaray, 63 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik mücadelede 3 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede lider Galatasaray, 63 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kazanmıştı. Bugünkü karşılaşma, iki takım arasındaki 402. randevu olacak. Futbolseverler, dev maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair tüm ayrıntılar...

GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak

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GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

GS - FB ARASINDA 402. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 402. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 401 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

GS - FB DERBİSİ CANLI YAYIN KANALI

Saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

DERBİDE YABANCI HAKEM

Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

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