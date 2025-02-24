GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler kimler?

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede lider Galatasaray, 63 puanla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 6 puan önünde sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kazanmıştı. Bugünkü karşılaşma, iki takım arasındaki 402. randevu olacak. Futbolseverler, dev maçın yayın bilgilerini ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine dair tüm ayrıntılar...