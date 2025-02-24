Giriş Tarihi: 24.02.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
08:08
GS - FB DERBİ GÜNÜ! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Lider Galatasaray, 63 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik mücadelede 3 önemli oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, maçın detayları ve muhtemel 11'ler...