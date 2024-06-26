Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
20:55
GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası devam ederken milli takımımızın da mücadele ettiği F Grubu'nda mücadele eden takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 F Grubu son maçında Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada Portekiz turu geçmeyi garantiledi. Gürcistan'ın mutlak kazanması gerekiyor. Peki Gürcistan- Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan- Portekiz maçı canlı izle