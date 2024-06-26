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Haberler Galeri GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:55

GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası devam ederken milli takımımızın da mücadele ettiği F Grubu'nda mücadele eden takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. EURO 2024 F Grubu son maçında Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmada Portekiz turu geçmeyi garantiledi. Gürcistan'ın mutlak kazanması gerekiyor. Peki Gürcistan- Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan- Portekiz maçı canlı izle

GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Gürcistan- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan- Portekiz karşılaşmasının detayları…

GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
Gürcistan - Portekiz mücadelesi 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.

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GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan - Portekiz maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

GÜRCİSTAN - PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

GÜRCİSTAN- PORTEKİZ MAÇI TIKLA CANLI İZLE LİNKİ | Euro 2024 F grup maçı hangi kanalda yayında, saat kaçta?

EURO 2024 PUAN DURUMU TÜRKİYE (F GRUBU)
1- Portekiz 6 puan
2- Türkiye 3 puan
3- Çekya 1 puan
4- Gürcistan 1 puan

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