Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

Giriş Tarihi: 20.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
15:53
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki ayaklı eleme sistemine göre oynanacak bu mücadelede, toplam skorda üstünlük kuran ekip yarı finale adını yazdıracak. Serinin ikinci maçı ise 23 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Hırvatistan - Fransa karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, bu dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar ve olası kadrolar...