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Haberler Galeri Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!
Giriş Tarihi: 20.03.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 15:53

Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya gelecek. İki ayaklı eleme sistemine göre oynanacak bu mücadelede, toplam skorda üstünlük kuran ekip yarı finale adını yazdıracak. Serinin ikinci maçı ise 23 Mart Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Hırvatistan - Fransa karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise belli oldu. Peki, bu dev karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar ve olası kadrolar...

Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finali heyecan dolu bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Bu büyük mücadelede Hırvatistan, Fransa'yı ağırlayacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Hırvatistan-Fransa maçı, merak edilenler arasında yer alıyor. Ayrıca, karşılaşmanın muhtemel 11'leri de mercek altına alındı. Peki, bu kritik maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

HIRVATİSTAN- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Hırvatistan ile Fransa arasındaki maç, 20 Mart Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

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Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

HIRVATİSTAN- FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Hırvatistan-Fransa maçı, çeyrek final ilk aşama mücadelesi olarak EXXEN dijital platformunda naklen canlı yayınlanacak.

Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fransa ve Hırvatistan, tarihleri boyunca toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fransa 6 galibiyet elde ederken, Hırvatistan yalnızca bir kez zaferle ayrıldı. Üç maç ise berabere tamamlandı.

Ayrıca, 2018 Dünya Kupası finalinde bu iki takım büyük bir heyecana sahne olmuştu. Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluk yaşamış ve tarihi bir zafer elde etmişti.

Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

HIRVATİSTAN MUHTEMEL 11

Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta, Gvardiol, Modric, Kovacic, Kramaric, Baturina, Perisic, Budimir