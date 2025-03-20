Hırvatistan-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi çeyrek final heyecanı!

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fransa ve Hırvatistan, tarihleri boyunca toplam 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fransa 6 galibiyet elde ederken, Hırvatistan yalnızca bir kez zaferle ayrıldı. Üç maç ise berabere tamamlandı.

Ayrıca, 2018 Dünya Kupası finalinde bu iki takım büyük bir heyecana sahne olmuştu. Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluk yaşamış ve tarihi bir zafer elde etmişti.