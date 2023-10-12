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Haberler Galeri Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:38

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle şifresiz araştırmaları son dakika yapılmaya başlandı. Euro 2024 elemeleri 6'ncı hafta maçında Hırvatistan'a karşı mücadele edecek olan Milli Takım, Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçına çıkacak. Opus Arena'da oynanacak maçı Anthony Taylor yönetecek. Milli maç canlı yayın TRT 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin sonucu grup liderliğini doğrudan etkileyecekken, milliler Euro 2024'e katılmak için ellerinden geleni yapacak. İşte, Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Milli maça çok az bir süre kala Türkiye A Milli Takımını sorgusuz sualsiz destekleyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın ekranını açıp maçı beklemeye başladı. Vincenzo Montella'nın ekibi son yılların en başarılı takımı Hırvatistan'a karşı en azından beraberlik almak istiyor. İşte, Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle ekranı

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Osijek şehrindeki Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Hırvatistan Türkiye mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Musa

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkaçar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem, İrfan Can, Barış Alper

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

MİLLİLER MAÇ TAKVİMİ

12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye

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