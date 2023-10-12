Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle! Milli maç canlı yayın TRT 1 ekranlarında! Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!

Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:38

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle şifresiz araştırmaları son dakika yapılmaya başlandı. Euro 2024 elemeleri 6'ncı hafta maçında Hırvatistan'a karşı mücadele edecek olan Milli Takım, Vincenzo Montella önderliğinde ilk maçına çıkacak. Opus Arena'da oynanacak maçı Anthony Taylor yönetecek. Milli maç canlı yayın TRT 1 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadelenin sonucu grup liderliğini doğrudan etkileyecekken, milliler Euro 2024'e katılmak için ellerinden geleni yapacak. İşte, Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz canlı izle!