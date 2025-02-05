İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde, Leganes ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid, Leganes'i kupadan eleyerek bir adım daha ileri gitmek istiyor. Leganes ise son 5 lig maçında sadece bir galibiyet alarak yarattığı hayal kırıklıklarının önüne geçmek istiyor. Futbolseverler, Arda Güler'in maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…