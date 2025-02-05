Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
06:10
İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde, Real Madrid, Leganes'e konuk oluyor. Eflatun-beyazlılar, bu zorlu mücadelede Leganes'i saf dışı bırakmayı hedefliyor. Leganes, son 5 lig maçında yalnızca bir galibiyet alırken, taraftarı önünde Real Madrid gibi güçlü bir rakibi yenmeye çalışacak. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise, Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği. Peki; Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?