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Haberler Galeri İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 06:10

İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde, Real Madrid, Leganes'e konuk oluyor. Eflatun-beyazlılar, bu zorlu mücadelede Leganes'i saf dışı bırakmayı hedefliyor. Leganes, son 5 lig maçında yalnızca bir galibiyet alırken, taraftarı önünde Real Madrid gibi güçlü bir rakibi yenmeye çalışacak. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise, Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği. Peki; Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde, Leganes ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid, Leganes'i kupadan eleyerek bir adım daha ileri gitmek istiyor. Leganes ise son 5 lig maçında sadece bir galibiyet alarak yarattığı hayal kırıklıklarının önüne geçmek istiyor. Futbolseverler, Arda Güler'in maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki Leganes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın detayları…

İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leganes - Real Madrid maçı, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.

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İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Estadio Municipal de Butarque Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

LEGANES - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD:Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappe

LEGANES: Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente

İSPANYA KUPASI! Leganes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? Arda Güler kadroda mı?

ARDA GÜLER LEGANES MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, çeyrek final karşılaşmasının ardından ligde Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti'nin ligde forma şansı bulamayan oyuncuları, kupada değerlendirmesi bekleniyor. Arda Güler'in Leganes mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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