İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

Real Madrid, La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde, 19 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakibi Las Palmas ise 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 14. sırada. Maç öncesi, Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu. Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...