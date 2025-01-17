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Haberler Galeri İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:52

İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 yenilerek kupayı kaybeden eflatun-beyazlılar, dün oynanan Kral Kupası son 16 turunda Celta Vigo'yu normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında 5-2'lik skorla geçmeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi. Bu galibiyetle moral bulan Madrid ekibi, şimdi tüm dikkatini La Liga'da yapacağı Las Palmas maçına çevirdi. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

Real Madrid, La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde, 19 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 43 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakibi Las Palmas ise 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 14. sırada. Maç öncesi, Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu. Real Madrid-Las Palmas maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Las Palmas arasındaki maç, 19 Ocak Pazar günü saat 18.30'da oynanacak.

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İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

REAL MADRİD- LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak olan Real Madrid-Las Palmas karşılaşması, S Sport ve EXXEN dijital platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz günlerde Barcelona karşısında yedek kulübesinde yer aldıktan sonra, dünkü Celta Vigo maçında 70. dakikada oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans sergileyen Arda, yaptığı 2 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Las Palmas karşılaşmasında da genç yıldızın maça yedek başlaması ve ilerleyen dakikalarda görev alması bekleniyor.

İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

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