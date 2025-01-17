İSPANYA LA LİGA: Real Madrid- Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler forma giyecek mi?

Giriş Tarihi: 17.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
21:52
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 5-2 yenilerek kupayı kaybeden eflatun-beyazlılar, dün oynanan Kral Kupası son 16 turunda Celta Vigo'yu normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında 5-2'lik skorla geçmeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi. Bu galibiyetle moral bulan Madrid ekibi, şimdi tüm dikkatini La Liga'da yapacağı Las Palmas maçına çevirdi. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?