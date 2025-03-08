İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
09:41
İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek bu zorlu mücadelede, her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Milli futbolcu Arda Güler'in bu karşılaşmada yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu. Real Madrid ile Vallecano arasındaki maçın yayın saati, kanalı ve Ancelotti'nin hangi kadroyla çıkacağı, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında. Peki, Real Madrid - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi? İşte karşılaşmanın tüm detayları…