İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Şampiyonluk yarışında zirvenin sadece üç puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerinde ise en çok merak edilen isim Arda Güler. Milli futbolcumuz, Real Betis ile oynanan karşılaşmada 59. dakikada oyuna girmişti. Peki, Real Madrid ile Vallecano arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler, Ancelotti'nin ilk 11'inde yer alacak mı? İşte Real Madrid-Vallecano maçıyla ilgili tüm detaylar...