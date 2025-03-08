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Haberler Galeri İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 08.03.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 09:41

İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! Real Madrid, evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek bu zorlu mücadelede, her iki takım da galibiyet için sahada olacak. Milli futbolcu Arda Güler'in bu karşılaşmada yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu. Real Madrid ile Vallecano arasındaki maçın yayın saati, kanalı ve Ancelotti'nin hangi kadroyla çıkacağı, futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında. Peki, Real Madrid - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi? İşte karşılaşmanın tüm detayları…

İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Şampiyonluk yarışında zirvenin sadece üç puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor. Carlo Ancelotti'nin kadro tercihlerinde ise en çok merak edilen isim Arda Güler. Milli futbolcumuz, Real Betis ile oynanan karşılaşmada 59. dakikada oyuna girmişti. Peki, Real Madrid ile Vallecano arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler, Ancelotti'nin ilk 11'inde yer alacak mı? İşte Real Madrid-Vallecano maçıyla ilgili tüm detaylar...

İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD- VALLECANO MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki maç, 9 Mart Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

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İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD- VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bernabeu'da gerçekleştirilecek olan maç, S Sport ve EXXEN platformlarından izlenebilecek.

İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Son dönemde Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler'in, Pazar akşamı oynanacak Vallecano karşılaşmasında yedek kulübesinde başlaması ve maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olması bekleniyor.

İspanya La Liga Real Madrid- Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius