İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Barcelona karşısında final maçına çıkıyor. İspanya'nın 41. Süper Kupası sahibini buluyor. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanacak mücadele dünyanın dört bir yanından futbolseveler tarafından takip edilecek. El Clasico canlı yayın kanalı ve saati ile gündemdeki yerini aldı. Peki; Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın detayları...