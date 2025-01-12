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Haberler Galeri İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:51

İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa finali sahnesinde El Clasico var! La Liga'nın iki dev takımı final maçına adını yazdırdı. Arda Güler ve Mbappe'li Real Madrid, yarı finalde Mallorca'yı 3-0 yenerek bileti aldı. Lamine Yamal ve Lewandowski'li Barcelona ise Athletic Bilbao'yu 2-0 geçti. Şimdi sırada şampiyonluk var. Peki; Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, RMA - Barça muhtemel 11'ler...

İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, Barcelona karşısında final maçına çıkıyor. İspanya'nın 41. Süper Kupası sahibini buluyor. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanacak mücadele dünyanın dört bir yanından futbolseveler tarafından takip edilecek. El Clasico canlı yayın kanalı ve saati ile gündemdeki yerini aldı. Peki; Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın detayları...

İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupası bugün sahibini buluyor. Real Madrid - Barcelona maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

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İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Clasico TİVİBU SPOR 1'den canlı yayınlanacak.

İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

41. İSPANYA SÜPER KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR!

La Liga'nın iki dev takımı Real Madrid ve Barcelona İspanya Süper Kupası için sahada. Supercopa de España'da son şampiyon Real Madrid. Kupada RMA ve Barça arasında süregelen rekabet bir kez daha kendini gösterecek.

İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid tarihinde 12 Süper Kupayı evine götürürken Barcelona ise 14 kez kupanın sahibi oldu.

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