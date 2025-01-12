İspanya Süper Kupa Finali: El Clasico için şampiyonluk zamanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
11:51
İspanya Süper Kupa finali sahnesinde El Clasico var! La Liga'nın iki dev takımı final maçına adını yazdırdı. Arda Güler ve Mbappe'li Real Madrid, yarı finalde Mallorca'yı 3-0 yenerek bileti aldı. Lamine Yamal ve Lewandowski'li Barcelona ise Athletic Bilbao'yu 2-0 geçti. Şimdi sırada şampiyonluk var. Peki; Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, RMA - Barça muhtemel 11'ler...