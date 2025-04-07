Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:57 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 05:57

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, bu kez Kasımpaşa karşısında üç puan arayacak. Ev sahibi ekip ise son iki maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin detaylarını ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi

Süper Lig'de heyecan devam ediyor! 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Siyah beyazlı ekip, deplasmanda galibiyet ararken, Kasımpaşa ise üst sıralara tırmanma peşinde. Karşılaşmanın saati, yayınlanacağı kanal ve sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak.

Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF AVRUPA KUPALARI

Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 de yenilgi yaşarken, 38 puan topladı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi