Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
05:57
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Ligde geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, bu kez Kasımpaşa karşısında üç puan arayacak. Ev sahibi ekip ise son iki maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin detaylarını ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?